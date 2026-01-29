Homem é morto a tiros em carro e Ponta Porã registra quarto homicídio em um dia

Homem, até o momento identificado apenas como Miro, foi assassinado a tiros no começo da tarde desta quinta-feira, dia 29, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande, enquanto estava em um veículo de uma empresa funerária.
Esse é o quarto homicídio registrado na cidade sul-mato-grossense em menos de 24 horas, aumentando o temor no município que faz fronteira com o Paraguai.
As primeiras informações apontam que o crime aconteceu na rua Jorge Salomão, próximo ao cruzamento com a rua Calógeras, atrás do estádio Aral Moreira.
A vítima estava conduzindo um veículo Fiat Uno, no sentido bairro ao centro, quando teria sido interceptado por um atirador, ainda não se sabe se de motocicleta ou de carro, que efetuou diversos disparos.
O condutor foi parar em cima de uma calçada e chegou a colidir com uma árvore. O Corpo de Bombeiros foi acionado, contudo, a vítima não resistiu e faleceu no local.
A Polícia Militar isolou a área e a Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas para realizar os procedimentos de praxe.