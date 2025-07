Homem é morto a tiros em fazenda de Dourados

Homem, identificado inicialmente apenas como Volnei, foi morto a tiros durante uma briga ocorrida na manhã desta quinta-feira (10), em uma fazenda localizada às margens da MS-468, no distrito de Itahum, zona rural de Dourados cidade localizada a 225km de Campo Grande.

Conforme as informações preliminares, divulgadas pelo site Jornal Alerta Dourados, a vítima teria discutido com o suspeito por conta de algumas propriedades rurais. Porém, os detalhes do homicídio devem ser investigados pelas autoridades.

As equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

O suspeito fugiu após o crime e está sendo procurado pelas equipes policiais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também