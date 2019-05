Homem é morto a tiros em terminal rodoviário

Roque Moraes, de 41 anos, foi executado a tiros por volta em Mundo Novo nessa segunda-feira (27).

O assassinato aconteceu por volta das 17h no estacionamento do Terminal Rodoviário.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima foi alvejada com tiros na cabeça, no local não foram encontradas cápsulas, apenas dois projéteis.

A polícia ainda não encontrou o suspeito de efetuar os disparos. Segundo a Polícia Civil, a vítima era moradora de Rio Grande do Sul e estava de passagem por Mundo Novo.

