Homem é morto a tiros enquanto dirigia carro em Itaquiraí

Um homem de 36 anos foi morto a tiros na noite de domingo (21), em Itaquiraí, no sul de Mato Grosso do Sul. A vítima foi identificada como Reginaldo Aparecido dos Santos e estava dentro de um Volkswagen Up quando foi atingida pelos disparos.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha acionou a Polícia Militar após ver dois suspeitos em uma motocicleta passarem em frente a uma residência e efetuarem cerca de cinco disparos de arma de fogo contra o motorista, que estava com o veículo parado na via pública.

A equipe de rádio patrulha foi até o local e confirmou o crime. A área foi isolada para preservação da cena, e a Polícia Civil e a perícia foram acionadas para os levantamentos iniciais.

Reginaldo foi atingido por cinco disparos de calibre ainda não identificado e morreu no local, antes de receber atendimento médico. O carro da vítima foi periciado e liberado posteriormente.

Após os trabalhos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, onde será submetido a exame necroscópico.

Ainda segundo o registro policial, não chegaram a ser divulgados detalhes sobre a identidade dos suspeitos nem sobre a motivação do crime. O caso foi registrado como homicídio simples e segue sob investigação da Polícia Civil de Itaquiraí.

