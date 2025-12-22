Menu
Menu Busca segunda, 22 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Homem é morto a tiros enquanto dirigia carro em Itaquiraí

Reginaldo foi atingido por cinco disparos e morreu no local do crime

22 dezembro 2025 - 10h11Brenda Assis
DP de Itaquiraí DP de Itaquiraí   (Foto: Reprodução)

Um homem de 36 anos foi morto a tiros na noite de domingo (21), em Itaquiraí, no sul de Mato Grosso do Sul. A vítima foi identificada como Reginaldo Aparecido dos Santos e estava dentro de um Volkswagen Up quando foi atingida pelos disparos.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha acionou a Polícia Militar após ver dois suspeitos em uma motocicleta passarem em frente a uma residência e efetuarem cerca de cinco disparos de arma de fogo contra o motorista, que estava com o veículo parado na via pública.

A equipe de rádio patrulha foi até o local e confirmou o crime. A área foi isolada para preservação da cena, e a Polícia Civil e a perícia foram acionadas para os levantamentos iniciais.

Reginaldo foi atingido por cinco disparos de calibre ainda não identificado e morreu no local, antes de receber atendimento médico. O carro da vítima foi periciado e liberado posteriormente.

Após os trabalhos no local, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, onde será submetido a exame necroscópico.

Ainda segundo o registro policial, não chegaram a ser divulgados detalhes sobre a identidade dos suspeitos nem sobre a motivação do crime. O caso foi registrado como homicídio simples e segue sob investigação da Polícia Civil de Itaquiraí.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ilustrativa
Polícia
Capotamento mata motorista entre Piraporã e Rio Brilhante
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga termina com homem esfaqueado em Campo Grande
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Autor de homicídio em Anhanduí se entrega a polícia 8 meses após o crime
Idoso morre ao ser atingido por moto da Guarda Municipal de Dourados
Polícia
Idoso morre ao ser atingido por moto da Guarda Municipal de Dourados
Jovem fica ferido após confusão em tabacaria no Nova Lima
Polícia
Jovem fica ferido após confusão em tabacaria no Nova Lima
O caso aconteceu durante o final de semana
Polícia
Homem morre afogado após caminhonete cair de balsa no Rio Apa, em Caracol
Motociclista morre ao se acidentar em Itaporã
Polícia
Motociclista morre ao se acidentar em Itaporã
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem tenta ajudar bêbado na rua e é agredido com tijoladas na cabeça em Taquarussu
VÍDEO: Cavalos são encontrados soltos na Avenida Gury Marques, em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Cavalos são encontrados soltos na Avenida Gury Marques, em Campo Grande
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Motorista foge após atropelar idosa no Vida Nova III

Mais Lidas

VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
Dos ouvidos, 79% desaprovam a admistração da atual prefeita
Política
Pesquisa mostra Adriane como pior prefeita das capitais do Brasil