Homem é morto a tiros enquanto dormia com a esposa em Coxim

Maylon Vinicius Gonçalves, de 26 anos, foi morto a tiros durante a madrugada de domingo (1°), na casa onde morava, localizada na Vila Mariana, entre o distrito de Silviolândia e o município de Coxim. A companheira dele foi baleada.

Conforme as informações policiais, o casal estava dormindo quando o autor pulou o muro do imóvel, entrou na residência e foi até o quarto do casal, que estava dormindo. No local, ele efetuou vários disparos contra Maylon, o atingindo na perna, no braço e nas costas.

Por conta disso, o homem morreu ainda no local. Por estar na mesma cama que o marido, a mulher dele também foi alvejada no joelho, sendo socorrida e levada para o Hospital Regional Álvaro Fontoura. O estado de saúde dela não chegou a ser divulgado pelas autoridades.

O site Coxim Agora conversou com a delegada da cidade. Para a imprensa, ela detalhou que uma força tarefa foi formada para identificar e localizar o autor dos disparos.

O crime foi presenciado pelo filho do casal, de apenas 5 anos. A motivação para o assassinato é desconhecida das autoridades.

Maylon tinha passagens anteriores por ameaça e descumprimento de medida protetiva relacionada à violência doméstica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também