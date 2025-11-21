Homem é morto a tiros na frente da esposa enquanto dirigia caminhonete em Dourados

Um homem identificado como Leonardo Roberto de Oliveira, de 42 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (21) enquanto trafegava de caminhonete pela rodovia MS-156, na região do Jardim Guaicurus, em Dourados.

Segundo informações preliminares, divulgadas pelo Repórter Bronka, Leonardo seguia pela via acompanhado da esposa e de outras duas pessoas quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram do veículo e efetuaram vários disparos. Os tiros atingiram Leonardo, que perdeu o controle da caminhonete.

A vítima foi rapidamente socorrida e levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

As outras pessoas que estavam no veículo não ficaram feridas. A Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas e investigam a motivação do crime e a identidade dos suspeitos. A área onde ocorreu o ataque é conhecida por registrar intenso fluxo de veículos e liga Dourados a aldeias indígenas e propriedades rurais.

Ainda não há informações sobre possíveis linhas de investigação.

