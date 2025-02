Homem é morto a tiros pelo sogro durante briga em fazenda de Sonora

Miraci Mendes Luiz Ribeiro, de 39 anos, morreu ao ser baleado várias vezes pelo sogro, Rolf Ferndinand Matzkeit, de 62 anos, durante uma briga familiar ocorrida na madrugada de segunda-feira (10), em Sonora.

Conforme as informações policiais, familiares confirmaram para a Polícia Civil que houve um desentendimento entre o autor os parentes em uma propriedade rural. Durante a discussão, a esposa e a filha do suspeito conseguiram fugir, restando apenas ele e o genro, Miraci.

Horas depois, Rolf chegou ao hospital dirigindo uma camionete com a vítima já ferida por disparos de arma de fogo. Miraci não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em depoimento à polícia, a filha do suspeito afirmou que, após deixar a propriedade, fez uma ligação para o pai, que teria confessado ter tentado matá-lo por três vezes.

Rolf Ferdinand fugiu do hospital minutos após a chegada no hospital, mas acabou sendo preso durante esta terça-feira, pouco antes do enterro da vítima.

Rolf está com um hematoma no olho. Durante o auto de prisão em flagrante, que será feito na Delegacia de Coxim, ele deve ser submetido a exames.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também