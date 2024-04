Homem é morto a tiros por caseiro de rancho após briga em Paranaíba

Leandro Francisco de Freitas, de 33 anos, foi morto a tiros durante a noite de domingo (14), depois de brigar com o caseiro de um rancho, que estava alugado para uma festa, na zona rural de Paranaíba.

Conforme as informações iniciais, a festa aconteceu durante o dia de domingo. Já na hora de ir embora, alguns veículos ficaram atolados no local, por conta do lamaçal que ficou por causa da chuva que caiu ao longo do dia.

Para tentar ajuda, o autor passou a dar palpites sobre como tirar os carros da lama, porém, isso causou uma briga entre ele e a vítima. Neste momento, o homem saiu do local dizendo que ‘resolveria o problema no tiro’.

Ao voltar, ele começou a gritar pela vítima e ao se aproximar efetuou os disparos. Leandro teria tentado correr, mas não teve sucesso e acabou caindo, no meio da lama, ao lado de uma das caminhonetes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e segundo o site Paranaíba Notícias, a equipe informou que um dos disparos atingiu a região dos olhos da vítima.

Depois do crime, o autor fugiu do local. Ele é procurado pelas autoridades policiais.

