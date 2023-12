Homem é morto a vassouradas durante briga com 'amigo'

Jaelson de Oliveira, de 53 anos,foi assassinado com vassouradas durante a noite de segunda-feira (11), em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O autor, Francis Júnior Cursino da Silva, de 28 anos, está foragido.

A namorada de Jaelson, de 51 anos, presenciou toda a violência, relatada posteriormente em depoimento à Polícia Civil. Segundo ela, os dois conhecidos iniciaram uma discussão, em determinado momento, eles dois começaram a trocar socos.

Jaelson, ainda de acordo com a mulher, foi agredido com socos e pontapés, até que caiu no chão. Foi quando Francis se armou com uma vassoura e começou golpear a vítima, na região da cabeça, usando o cabo.

Conforme os registros policiais, o cabo da vassoura foi quebrado em cinco pontos, por causa dos ataques feitos contra a vítima. Francis fugiu em seguida do local, antes da chegada do socorro médico.

Deixe seu Comentário

Leia Também