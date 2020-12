Homem é morto ao buscar o filho no Monte Castelo

Erick Wagner Batista Inserra, 41 anos, foi morto na tarde desta quarta-feira (2) na casa da ex-sogra, na rua Riachao, próximo a avenida Rachid Neder, no bairro Monte Castelo.

De acordo com o registro policial, Erick foi à casa da ex-sogra buscar o filho quando ouve uma discussão, junto com o ex-cunhado José Bernardino Lo Pinto, 25 anos. Em determinado momento, José mostrou uma arma para Erick. A vítima fatal então saiu correndo, José saiu atrás atirando. Quanto tiros acertaram Érick que morreu na hora.

José ficou no local após o crime e foi autuado pela polícia. Ele estava com a arma do crime. O caso foi registrado na Depac – Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também