Homem é morto com facada no peito na própria residência em Três Lagoas

Valdeci Ferreira de Oliveira, de 47 anos, foi assassinado com uma facada no peito nesta quarta-feira, dia 14, na própria residência, na rua Doutor Munir Thomé, no bairro Quinta Lagoa, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Quem encontrou o corpo da vítima foram vizinhos, que costumeiramente, alimentavam os animais que ficavam no imóvel com o homem. Uma das principais suspeitas é que a vítima tenha se envolvido em alguma briga.

Segundo detalhes do portal RCN 67, uma testemunha relatou ter visto um homem correndo em direção à avenida Padre João Thomes minutos antes de Valdeci ser encontrado sem vida.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, porém, ao chegar ao local, a equipe apenas pôde constatar o óbito. A casa, que não possui energia elétrica, apresentava sinais de luta, o que reforça a hipótese de confronto físico antes do crime.

Ainda conforme apurado, Valdeci enfrentava problemas com dependência alcoólica e mantinha convivência frequente com usuários de drogas que circulam pela praça do bairro Alvorada.

O crime foi registrado como homicídio e a Polícia Civil vai investigar o caso.

