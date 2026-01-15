Menu
Menu Busca quinta, 15 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Polícia

Homem é morto com facada no peito na própria residência em Três Lagoas

Polícia Civil vai investigar o homicídio que pode ter sido provocado após uma briga

15 janeiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius     atualizado em 15/01/2026 às 07h54
Valdeci foi atingido no peitoValdeci foi atingido no peito   (24H News MS)

Valdeci Ferreira de Oliveira, de 47 anos, foi assassinado com uma facada no peito nesta quarta-feira, dia 14, na própria residência, na rua Doutor Munir Thomé, no bairro Quinta Lagoa, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

Quem encontrou o corpo da vítima foram vizinhos, que costumeiramente, alimentavam os animais que ficavam no imóvel com o homem. Uma das principais suspeitas é que a vítima tenha se envolvido em alguma briga.

Segundo detalhes do portal RCN 67, uma testemunha relatou ter visto um homem correndo em direção à avenida Padre João Thomes minutos antes de Valdeci ser encontrado sem vida.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, porém, ao chegar ao local, a equipe apenas pôde constatar o óbito. A casa, que não possui energia elétrica, apresentava sinais de luta, o que reforça a hipótese de confronto físico antes do crime.

Ainda conforme apurado, Valdeci enfrentava problemas com dependência alcoólica e mantinha convivência frequente com usuários de drogas que circulam pela praça do bairro Alvorada.

O crime foi registrado como homicídio e a Polícia Civil vai investigar o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Policiais são presos suspeitos de roubo de R$ 15 milhões em joias
Polícia
Policiais são presos suspeitos de roubo de R$ 15 milhões em joias
VÍDEO: Filha desabafa e pede justiça por assassinato do pai em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Filha desabafa e pede justiça por assassinato do pai em Campo Grande
Os dispositivos eram comercializados tanto no balcão quanto por delivery, prática proibida no país
Polícia
Operação apreende mais de 100 cigarros eletrônicos em tabacaria da Capital
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis/JD1
Polícia
PMMS abre sistema de promoções; militares têm até 30 de janeiro para atualizar fichas
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande
Indivíduo foi recapturado pela polícia
Polícia
Envolvido em latrocínio de padre é recapturado pela polícia em Dourados
Prisões ocorreram em vários estados
Polícia
Megaoperação respinga em MS e desarticula facção criminosa atuante em vários estados
Banco voltou a ser alvo de operação
Brasil
Polícia Federal faz nova operação contra o Banco Master
Alyson morreu com golpes de faca
Polícia
Cobrança por dívida pode ter causado briga e morte de evadido na Vila Morumbi

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande