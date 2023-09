Homem é morto com facada no pescoço durante briga em praça de Corumbá

Nivaldo Santana, de 53 anos, foi morto durante uma briga na tarde de quinta-feira (20) na praça da República, em Corumbá. Ele teria sido esfaqueado no pescoço e apedrejado.

Conforme as informações iniciais, testemunhas teriam visto dois homens correndo na praça, quando um deles pegou uma pedra e arremessou contra o outro, atingindo a cabeça dele. Além disso, a vítima ainda foi atingida com um golpe de faca no pescoço, correndo mais alguns metros e caindo logo a frente.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas Nivaldo não resistiu aos ferimentos e faleceu, ainda no chão da praça.

Ao site Diário Corumbaense, o delegado Jean Castro, da 1ª Delegacia de Polícia Civil, informou que o autor, tem 34 anos, teria sido preso momentos depois de cometer o crime.

A vítima teria familiares na cidade, mas estava vivendo em situação de rua e era dependente químico. A Polícia Civil e a Perícia foram ao local para apurar as circunstâncias do crime.

