Homem é morto com facadas no pescoço durante briga em 'boca de fumo' de Jardim

Arlam Cleiton Castilho, de 28 anos, conhecido como "Arlanzinho", foi morto com diversas facadas no pescoço e no rosto em uma casa abandonada, localizada na Vila Seac, em Jardim. O crime aconteceu durante a madrugada deste domingo (20).

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito de ter cometido o crime foi identificado como Danilo Botelho da Silva, de 24 anos. As informações iniciais, apuradas pelas equipes policiais, apontam que Danilo chegou ao local do crime em uma moto, acompanhado da esposa.

Em determinado momento, os dois homens teriam iniciado uma discussão, seguindo para luta corporal. Testemunhas, que estavam no local, relataram as equipes policiais que tentaram separar a briga, mas não tiveram sucesso.

Durante a confusão, Danilo efetuou diversos golpes de faca na região do rosto e do pescoço de Arlam. Após o crime, o autor fugiu de moto com a esposa.

Equipes da Polícia Miliar, Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local, atendendo a ocorrência e fazendo os levantamentos iniciais.

O caso foi registrado como homicídio simples, na 1° Delegacia de Polícia Civil do município.

