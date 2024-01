Homem é morto com golpes de foice durante briga de família em Bela Vista

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi assassinado com golpes de foice durante uma briga de família na noite de domingo (21), na cidade de Bela Vista.

Conforme as informações do site Jatoba News, a vítima estaria armada com uma faca e o autor com uma foice. Em determinado momento, o homem acabou sendo atingido por um golpe na região do abdômen, morrendo ainda no local.

Ao site, as autoridades afirmaram que a confusão começou por ‘motivos banais’. Depois do crime, o autor foi preso em flagrante, sendo conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, onde está à disposição da justiça.

