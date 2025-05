Homem é morto com mais de 10 tiros na frente de casa no Tiradentes

Antônio Ricardo da Silva de Jesus Honório, de 20 anos, foi assassinado com cerca de 12 disparos na madrugada desta segunda-feira (12), em frente à própria residência, no bairro Tiradentes, em Campo Grande. O suspeito não foi identificado e fugiu do local antes da chegada das autoridades.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima foi atingida na rua da Flauta. Após os disparos, dois vizinhos apareceram e chegaram a socorrer Antônio, encaminhando para atendimento médico.

Porém, ao chegar no CRS (Centro Regional de Saúde), o homem não resistiu aos diversos ferimentos e morreu. A Polícia Militar esteve na unidade de saúde e conversou posteriormente com a irmã e o primo da vítima.

No local onde ocorreram os fatos, uma equipe preservou a cena do crime e a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram coletando informações sobre o homicídio. Foram recolhidos três projéteis.

O caso foi registrado como homicídio simples.

