Homem é morto com mais de 60 tiros de fuzil na fronteira

Rafael Gonçalves Bermejo, de 30 anos, morreu ao ser escutado com tiros de fuzil na fronteira durante a noite de quarta-feira (6), na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, região de fronteira com Mato Grosso do Sul.
Conforme as informações policiais, a vítima estava na garupa de moto no cruzamento das ruas Coronel Martínez e Elisa Alicia Lynch, no bairro San Gerardo. Em determinado momento, eles foram surpreendidos pelos atiradores, que efetuaram vários disparos na direção da vítima.
Enquanto isso, o piloto da moto conseguiu fugir e se esconder. Além das 60 cápsulas de fuzil, as autoridades encontraram uma pistola calibre 9 milímetros e três carregadores ao lado do corpo da vítima.
O caso é investigado pelas autoridades paraguaias.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Homem é preso por ameaçar matar a esposa por mensagem enviada à sogra em MS
Polícia
Homem é preso por estuprar enteada de 14 anos em Coxim
Polícia
Mulher é acorrentada em quarto escuro e sem comida pelo marido por 5 dias
Polícia
JD1TV: Policial é baleado no pescoço após perseguir ladrão durante arrastão em SP
Polícia
Campo-grandense é preso após receber dinheiro de sequestro ocorrido em SP
Polícia
Motorista estava socorrendo neto quando foi atingido por moto na MS-164, em Ponta Porã
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
Contrabandista morre ao atirar na própria cabeça durante operação na fronteira
Polícia
Faustão é internado com infecção na perna em São Paulo
Polícia