Homem é morto com mais de 60 tiros de fuzil na fronteira

Rafael Gonçalves Bermejo, de 30 anos, morreu ao ser escutado com tiros de fuzil na fronteira durante a noite de quarta-feira (6), na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, região de fronteira com Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações policiais, a vítima estava na garupa de moto no cruzamento das ruas Coronel Martínez e Elisa Alicia Lynch, no bairro San Gerardo. Em determinado momento, eles foram surpreendidos pelos atiradores, que efetuaram vários disparos na direção da vítima.

Enquanto isso, o piloto da moto conseguiu fugir e se esconder. Além das 60 cápsulas de fuzil, as autoridades encontraram uma pistola calibre 9 milímetros e três carregadores ao lado do corpo da vítima.

O caso é investigado pelas autoridades paraguaias.

