Homem é morto com paulada na cabeça durante briga com usuário de drogas na Capital

José Rodrigues, de 56 anos, foi espancado até a morte durante madrugada deste domingo (22), na casa onde morava localizada no Jardim Campo Alto, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava deitada na varanda da casa quando as equipes policiais chegaram à residência, localizada na Rua Reverendo Matin Luther King.

Para os policiais, o irmão da vítima contou que um homem identificado como Jorgão, que é usuário de drogas, entrou em luta corporal com a vítima desferido um golpe com um pedaço de madeira na cabeça de José e fugido do local. A Perícia Cientifica constatou ainda no local que a vítima apresentava ferimentos na cabeça, corroborando com a versão dada pela testemunha.

As equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) estiveram fazendo diligências para encontrar o autor, posteriormente identificado como Jorge Vilar Teles, pela Rua Maria Virginia Pimentel, mas não conseguiram localiza-lo.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

