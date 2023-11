Homem é morto com tiro de espingarda durante briga por documento de moto em MS

Homem, de 56 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto com tiro de espingarda durante a noite de domingo (29), no Assentamento Tagros, localizado no município de Japorã.

Segundo o registro policial, as equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a um homicídio ocorrido no assentamento. Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima caída no interior do imóvel próximo a porta de entrada da residência, já sem sinais vitais.

Para os militares, testemunhas contaram que o autor e a vítima tiveram um desentendimento por causa da documentação de uma moto que tinham negociado. O atirador teria chegado a residência em um Volkswagen Gol branco, desceu e brigou com a vítima.

Em determinado momento, ele foi até o veículo e pegou uma espingarda, atirando contra a vítima em seguida. Depois de efetuar o disparo, o homem fugiu com o carro.

Diligências foram feitas e os policiais chegaram a ir até a casa do pai do autor, mas ele não foi localizado. O homem está sendo procurado pelas autoridades locais.

O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, na Delegacia de Polícia Civil de Japorã.

