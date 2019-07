Homem é morto com tiro na cabeça dentro de comércio

Priscilla Porangaba, com informações do Ponta Porã Informa

Um homem, ainda não identificado, foi morto com um tiro na cabeça dentro de um estabelecimento comercial nesta manhã de sexta-feira (26) em Ponta Porã.

De acordo com informações do Ponta Porã Informa, pistoleiros invadiram a loja e executaram a vítima que estava sentada no sofá. O rapaz era funcionário do local.

A polícia militar esteve no estabelecimento. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito foi identificado ou encontrado.

