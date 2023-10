Homem é morto com tiro na cabeça na frente de uma escola em Dourados

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Logo no início da manhã deste domingo (15), por volta das 5h, uma homem foi assassinado a tiros em frente a escola professora Iria Lucia Wilhelm Konzen, localizada na rua Ataíde de Souza Leitão, no parque do Lago II, Dourados.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima chegou na escola em uma motocicleta, acompanhado de outro homem e começou a conversar com duas mulheres que já estavam no local.

Em dado momento o homem iniciou uma discussão com as mulheres, quando uma delas sacou uma arma efetuou dois disparos nas costas da vítima, que caiu no chão ferida, oportunidade que a mulher deu um tiro na cabeça do rapaz.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Dourados e ainda não há identificação da vítima.

Deixe seu Comentário

Leia Também