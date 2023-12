Homem é morto com tiro na testa no centro de Corumbá

Luis Felipe Delmão de Lima, de 35 anos, foi assassinado com um tiro na testa durante as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (13), na Rua Delamare, localizada na área central de Corumbá.

Segundo as informações iniciais, divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a Polícia Militar teria sido acionada para prestar apoio a viatura do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que estava atendendo uma vítima de disparo de arma de fogo.

Quando os militares chegaram ao local, os médicos haviam acabado de constatar o óbito. A irmã de Luis estava na cena do crime, reconhecendo o corpo da vítima.

Para os policiais, populares contaram que depois do disparo o autor do crime teria saído correndo com a arma na mão. Ele seria conhecido na região como ‘Felipinho’. A equipe da Polícia Militar chegou a ir até a casa do autor, mas ele não estava.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica chegaram a ser acionadas, fazendo os levantamentos iniciais sobre o ocorrido. O caso acabou sendo registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil do município.

