Homem é morto com tiro no peito enquanto caçava javalis com amigo em MS

Um homem, de 34 anos, morreu com um tiro no peito enquanto caçava javalis com um amigo, em Anaurilândia (MS), nessa sexta-feira (5). De acordo com a polícia, o suspeito do crime é o colega da vítima que também estava caçando os animais silvestres.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a vítima foi identificada como Lourenço Costa Pereira. A Polícia Militar foi aiconada pelo hospital, assim que o homem deu entrada morto e com ferimento no peito ocasionado por um disparo de arma de fogo.

À polícia, o suspeito, de 28 anos, relatou que ambos estavam caçando javalis na área rural de Anaurilândia. No depoimento, o homem informou que ambos estavam distantes e que Lourenço desceu o milharal e ficou agachado próximo aos porcos selvagens.

Assim que viu um javali grande, o suspeito disparou e vários porcos selvagens saíram do matagal. Neste momento, Lourenço foi atingido e começou a pedir por socorro em um rádio de comunicação. O amigo achou que a vítima estava brincando, até ver o rapaz com a mão no peito e ferido.

Junto de funcionários da fazendo onde caçavam, o suspeito levou Lorenço até o hospital. A vítima não resistiu e chegou sem vida ao pronto-socorro.

Duas armas e várias munições foram apreendidas. O autor do crime foi preso e autuado por homicídio culposo, que é quando não tem intenção de matar, e porte e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

