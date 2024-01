Homem é morto com tiro no rosto após não devolver martelos no Universitário

Carlos Araújo da Silva, de 54 anos, foi assassinado com um tiro no rosto na noite deste domingo (14), no bairro Universitário, em Campo Grande. O crime, cometido por um homem, de 33 anos, teria sido motivado pela não devolução de martelos pegados emprestados pela vítima.

As informações que constam no boletim de ocorrência apontam que na casa, estava o irmão da vítima e ele teria relatado para a Polícia Militar e investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações), que o suspeito, identificado de vulgo 'Gordão', invadiu a residência.

O suspeito estava portando uma faca e um revólver, onde passou a surrar Carlos e posteriormente atirou contra o rosto da vítima, que não resistiu e morreu ainda no local. O irmão da vítima explicou que a todo momento, Gordão perguntava sobre os martelos.

Referente a esse caso, a testemunha disse para os policiais que Carlos havia pegado emprestado alguns martelos do suspeito e não teria devolvido, o que causou a ira de Gordão, levando até a situação da morte.

A Polícia Científica esteve pelo local e constatou que a vítima além de receber o tiro no rosto, estava com um dos braços quebrados.

O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia de plantão.

