Homem é morto com tiros na cabeça em estrada de Rio Brilhante

Joel Caires, de 34 anos, foi assassinado a tiros durante a manhã de sexta-feira (18) em uma estrada rural do Assentamento São Judas Tadeu, o Tabuinha, em Rio Brilhante.

Conforme as informações iniciais, Joel teria sido alvejado na cabeça pelo menos duas vezes, morrendo ainda no local. Horas depois, populares que passavam pela estrada vicinal avistaram o corpo da vítima e acionaram as autoridades.

O site Rio Brilhante em Tempo Real detalhou que o homem era natural de Naviraí, mas que já havia morado por 8 anos no assentamento. Durante a tarde de quinta (17), ele foi visto passando por alguns lotes da região.

Ainda segundo o site, a motivação do crime está sendo apurada pelas autoridades policiais.

