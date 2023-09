Homem é morto e tem partes do corpo arrastadas pela BR-163 na Capital

Um homem ainda não identificado de idade entre 20 e 30 anos foi morto na madrugada deste sábado (23), na extensão da BR-163 no Jardim Itamaracá.



Equipes da Polícia Civil foram até o local, onde contataram que 40% do corpo da vítima estava preservado, com o crânio dilacerado, enquanto, numa extensão de 30 metros naquela rodovia havia partes do cadáver espalhados na pista sentido Sul Norte, como também vestígios no sentido Norte/Sul.

A equipe socorrista da CCR e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), também estiveram no local e a suspeita inicial é que a vítima estava andando a pé quando foi atropelada.

A Polícia Científica trabalha no caso e informou que ainda não é possível dizer como ocorreu a morte, nem se há algum veículo envolvido. No local foram avistados um aparelho celular, uma capa protetora e um canivete, que podem pertencer ao homem morto

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), como morte a esclarecer.

