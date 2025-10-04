Menu
Menu Busca sábado, 04 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é morto por colega após discussão e piada homofóbica em marmoraria de BH

O suspeito foi preso enquanto fugia em rodovia e confessou o crime à polícia

04 outubro 2025 - 13h52Sarah Chaves

Um homem de 63 anos foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (2) dentro de uma marmoraria no bairro Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte (MG). O crime teria sido motivado por uma piada de cunho homofóbico feita pela vítima contra um colega de trabalho, que acabou reagindo violentamente.

Segundo o proprietário do estabelecimento, a vítima, identificada como Dirceu, trabalhava no local havia cerca de três meses e usava tornozeleira eletrônica por envolvimento anterior com o tráfico de drogas

Dirceu já havia discutido com o autor, Luiz Henrique, no dia anterior. Durante a briga, Luiz chegou a ameaçá-lo de morte. 

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os policiais encontraram o idoso baleado ao chegarem à marmoraria. Ele recebeu atendimento emergencial e foi levado ao Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos. Dirceu foi atingido por dois disparos, um na região do ombro e outro próximo à clavícula, ambos do lado esquerdo.

Após o crime, os militares iniciaram buscas pelo suspeito. A mãe de Luiz Henrique foi localizada e, por telefone, conseguiu falar com o filho, que afirmou não pretender se entregar de imediato. Ele disse que só se apresentaria três dias depois, na tentativa de evitar a prisão em flagrante.

A fuga terminou em uma rodovia, onde Luiz foi abordado e preso. Aos policiais, ele confessou ter atirado contra o colega, alegando que a vítima teria avançado sobre ele durante uma discussão. Durante as buscas, os agentes apreenderam duas submetralhadoras e diversas munições pertencentes ao suspeito.

O homem também mencionou a participação de um segundo envolvido, mas não deu detalhes.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

"Ela é igual a gente", diz Leonardo sobre Ana Castela
Polícia
"Ela é igual a gente", diz Leonardo sobre Ana Castela
Imagem Ilustrativa
Polícia
Filho persegue a mãe com pedaço de pau por não fazer almoço
Polícia Militar do Mato Grosso
Polícia
Estuprador leva surra após invadir casa e abusar de criança
Durante o socorro, as equipes de salvamento notaram que a motociclista estava com forte odor etílico
Polícia
Bêbada, motociclista sofre acidente ao bater em carro no centro de Nova Andradina
Cantor Hungria
Polícia
Hungria apresenta melhora e hemodiálise é suspensa, diz hospital
Morte de jovem em MS por suspeita de intoxicação por metanol é investigada pelo Ministério da Saúde
Polícia
Morte de jovem em MS por suspeita de intoxicação por metanol é investigada pelo Ministério da Saúde
O caso aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Militares do Exército envolvidos em confusão e morte tinham 18 e 24 anos
Foto: Douglas Amaral - Noticidade
Polícia
Motorista embriagado causa acidente fatal com morte de motociclista na BR-060
Foto: Jornal da Nova
Polícia
Motociclista embriagada sofre acidente de trânsito em Nova Andradina
Adolescente dirigindo SUV 'fura' blitz e joga carro contra guardas na Capital
Polícia
Adolescente dirigindo SUV 'fura' blitz e joga carro contra guardas na Capital

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Gisele foi esfaqueada e carbonizada
Polícia
Mulher conversou com irmã uma hora antes de ser morta e carbonizada na Capital
Gisele e Anderson morreram na noite de hoje
Polícia
Mulher assassinada e carbonizada pelo marido é identificada; o suspeito tirou a própria vida
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande
Polícia
Fim da angústia! Após dois dias desaparecida, Eloyse é encontrada pela mãe em Campo Grande