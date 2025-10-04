Homem é morto por colega após discussão e piada homofóbica em marmoraria de BH

Um homem de 63 anos foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (2) dentro de uma marmoraria no bairro Aarão Reis, Região Norte de Belo Horizonte (MG). O crime teria sido motivado por uma piada de cunho homofóbico feita pela vítima contra um colega de trabalho, que acabou reagindo violentamente.

Segundo o proprietário do estabelecimento, a vítima, identificada como Dirceu, trabalhava no local havia cerca de três meses e usava tornozeleira eletrônica por envolvimento anterior com o tráfico de drogas

Dirceu já havia discutido com o autor, Luiz Henrique, no dia anterior. Durante a briga, Luiz chegou a ameaçá-lo de morte.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os policiais encontraram o idoso baleado ao chegarem à marmoraria. Ele recebeu atendimento emergencial e foi levado ao Hospital Risoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos. Dirceu foi atingido por dois disparos, um na região do ombro e outro próximo à clavícula, ambos do lado esquerdo.

Após o crime, os militares iniciaram buscas pelo suspeito. A mãe de Luiz Henrique foi localizada e, por telefone, conseguiu falar com o filho, que afirmou não pretender se entregar de imediato. Ele disse que só se apresentaria três dias depois, na tentativa de evitar a prisão em flagrante.

A fuga terminou em uma rodovia, onde Luiz foi abordado e preso. Aos policiais, ele confessou ter atirado contra o colega, alegando que a vítima teria avançado sobre ele durante uma discussão. Durante as buscas, os agentes apreenderam duas submetralhadoras e diversas munições pertencentes ao suspeito.

O homem também mencionou a participação de um segundo envolvido, mas não deu detalhes.

