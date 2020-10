Homem é multado em R$ 1.260 por pesca predatória

Na noite da segunda-feira (05), Policiais Militares Ambientais do Grupamento do Distrito de Águas do Miranda, prenderam um pescador de 57 anos por pesca predatória. Ele foi abordado no município de Anastácio, na rodovia MS 345, quando retornava de uma pescaria ilegal no rio Miranda.

No veículo Fiat Uno do pescador foram encontrados 51 exemplares de peixes, pesando 28 kg, havendo vários exemplares abaixo da medida mínima de captura permitida pelas normas, o que é crime ambiental. Havia exemplar de curimbatá com 30 centímetros, quando o tamanho mínimo de captura e abate é de 38 centímetros para a espécie. O homem afirmou que voltava de uma pescaria no rio Miranda onde havia capturado os peixes.

Além disso, o pescador poderia capturar e abater como cota apenas um exemplar de peixe nativo e mais cinco exemplares de piranha e não havia piranha entre os peixes, dessa forma, ele só poderia estar transportando um exemplar, sendo também caracterizado como crime. Foram apreendidos o pescado, totalizando 28 kg, além do veículo.

O infrator, residente em Anastácio, foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de daquela cidade, juntamente com o material apreendido, onde ele foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória. A pena é de um a três anos de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.260,00. O pescado será doado para instituições filantrópicas, depois de periciado.

Deixe seu Comentário

Leia Também