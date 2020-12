Homem é multado em R$ 500 por simular espetinho de tucano

Matheus Rondon, com informações da assessoria

A Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo localizou e multou em R$ 500,00 um pecuarista por ter postado nas redes sociais um animal silvestre da espécie Ramphastos toco (tucano). O homem (66), foi identificado depois de fazer a divulgação nas redes sociais de foto, onde ele aparecia com uma faca e a ave abatida pendurada por uma corda, como se fosse fazer o aproveitamento da carne do animal. Ele foi localizado em Paranhos no domingo (30).

Ele confirmou a autoria da foto e informou que havia atropelado o tucano e que a imagem foi divulgada com conotação política. De qualquer forma, mesmo se tivesse atropelado não poderia utilizar o subproduto, pois a Lei de Crimes Ambientais protege a fauna e todos os seus subprodutos. Tanto faz ser pego com o bico, ou com o tucano inteiro.

O infrator responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção. A Polícia Militar Ambiental também autuou o pecuarista administrativamente.

Deixe seu Comentário

Leia Também