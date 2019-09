Homem é multado em R$ 60 mil por tráfico com 11 filhotes de papagaio

Um homem, não identificado, foi autuado em R$ 60 mil depois que Policiais Militares Ambientais (PMA), agentes do Ibama e do Imasul apreenderam 11 filhotes de papagaio em sua residência, no município de Novo Horizonte do Sul. O flagrante aconteceu durante a Operação Bocaiúva.

Conforme a PMA, o serviço de inteligência da ação levantou que o homem estava retirando os animais de ninhos e mantendo-os em sua casa. O responsável pelos filhotes não estava no local no momento da chegada das equipes, mas sua esposa confirmou o trabalho que ele realizava.

Os filhotes foram encontrados debilitados por falta de alimento e em caixas minúsculas sem ventilação. Os agentes precisaram confeccionar ração no local para alimentar os 11 animais.

Documentos entregues pela mulher permitiram a autuação do morador e confecção da multa. No total, o valor a ser pago será de R$ 60,5 mil, sendo R$ 5,5 mil por maus-tratos ao manter os filhotes sem alimento e em ambiente inadequado.

Os autos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Ivinhema e o autor responderá por crime ambiental, com pena prevista de seis meses a um ano de detenção pelo tráfico e mais três meses a um ano de detenção por maus-tratos. As aves serão encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) da capital.

A operação deflagrada após o período de reprodução dos psitacídeos papagaio, arara, periquitos, maritacas, a PMA e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama ) iniciaram ação contra o tráfico de animais silvestres no dia 12 de setembro.

