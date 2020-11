Homem é multado em R$ 8 mil por desmatamento ilegal

Matheus Rondon com informações da assessoria

Nesta terça-feira (10), o proprietário, de 68 anos de uma fazenda em Camapuã foi multado em R$ 8.010,00 pelo crime de desmatamento sem a licença ambiental. Ao todo foram desmatados ilegalmente 8,01 hectares de vegetação nativa.

Durante a fiscalização, policiais militares ambientais de São Gabriel do Oeste utilizaram um GPS e drone para conferir o total da área desmatada que era do bioma cerrado.

A área desmatada já estava gradeada para o plantio de pastagem, no intuito de se fazer criação de gado bovino. A madeira proveniente da vegetação desmatada não se encontrava mais no local. As atividades foram interditadas.

O infrator, residente em Sorocaba (SP), responderá por crime ambiental com pena de três a seis meses de detenção. O autuado ainda foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual

