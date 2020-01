Homem é pego estuprando cão e é espancado por vizinhos

Jônathas Padilha, com informações do Manaus Alerta

Um homem foi agredido por seus vizinhos na manhã dessa quinta-feira (2) após ser flagrado praticando zoofilia, o crime de fazer sexo com um animal, em uma casa no bairro Lírio de Vale, zona oeste da cidade de Manaus, AM.

Os vizinhos pegaram o homem estuprando uma cadela nos fundos de uma casa e se uniram para proteger o animal e agredir o criminoso.

Uma equipe da policia militar foi acionada até o local e encontrou o homem inconsciente e com hematomas no corpo.

Nos relatos dados pelos vizinhos, eles viram o homem fazendo sexo a força com a cachorra e revoltados com a situação fizeram um cerco envolta dele e começaram a agredi-lo.

Por conta do estado de saúde do homem, ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar para realizar os devidos procedimentos e logo seguirá para uma delegacia para ser autuado pelo crime de zoofilia.

