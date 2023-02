Homem é perseguido e esfaqueado pelo ex de sua mulher no Santo Eugênio

Um homem, de 36 anos, precisou de atendimento médico na Santa Casa após receber uma facada na região abdominal do ex-marido, de 49 anos, de sua mulher na região da Vila Santa Eugênio, em Campo Grande. O caso teria acontecido às 6h da manhã de segunda-feira (13), mas registrado apenas no final da tarde.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou estar dormindo na casa de sua esposa, quando foi acordado pelo ex, que invadiu a residência e passou a discutir com ele, afirmando que iria matá-lo.

Em determinado momento, o homem deixou a casa de carro para evitar mais problemas, porém passou a ser perseguido pelo suspeito. A vítima precisou parar seu carro, quando o ex-marido da mulher, que o perseguia, apareceu e desferiu a facada contra ele.

A vítima ligou para seu primo e pediu por ajuda, que o encaminhou para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário, mas foi transferido para a Santa Casa. A Polícia Militar, logo após contato com a vítima, conseguiu a qualificação do suspeito.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

