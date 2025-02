Homem é perseguido e golpeado com facão por dívida de drogas no interior

Um homem de 31 anos foi perseguido e atingido com golpes de facão por um grupo na noite desta quinta-feira (20), em Naviraí, cidade a 365 km de Campo Grande, devido uma dívida de drogas.

Segundo o portal Dourados News, o crime aconteceu por volta das 19h20, enquanto a vítima estava em sua casa, momento em que percebeu dois homens indo em sua direção.

O homem até chegou a tentar fugir, mas foi perseguido e acabou atingido por um golpe de facão na perna. Ele tentou se esconder em uma residência que estava com o portão aberto, gritando por socorro.

Ainda perseguindo a vítima, os homens tentaram entrar na residência, mas desistiram.

Para os policiais, o homem contou que era usuário de drogas e que tinha uma dívida de droga com os autores.

Ele foi socorrido e levado para o hospital. Os autores não foram localizados.

