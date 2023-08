Homem é preso acusado de estuprar as filhas e passar HIV para uma delas em MS

Acusado de estuprar as filhas e a enteada por anos, um homem de 38 anos, foi preso durante a quinta-feira (10), em no assentamento Mutum, local há aproximadamente 250km de distância do município de Brasilândia. Ele teria inclusive passado HIV para a enteada durante os abusos.

As informações policiais apontam que as investigações iniciaram após denúncia do conselho tutelar acerca dos abusos. Uma das menores, hoje com 15 anos de idade, relatou que o pai praticava atos sexuais com ela desde antes dos 10 anos de idade. Desta maneira, a autoridade policial requisitou escuta especializada com a menor, bem como com a sua irmã, atualmente com 13 anos de idade, que também era abusada pelo pai desde antes de completar 10 anos.

A equipe policial ouviu em declarações uma enteada do suspeito, atualmente com 21 anos de idade, que relatou que teria sido abusada aproximadamente dos 8 até os 16 anos de idade pelo homem, momento em que fugiu de casa pois não suportava mais os abusos. O investigado ainda transmitiu o vírus HIV a ela.

Devido as denúncias, as vítimas passaram por perícia sexológica que constatou os abusos. Para que nada fosse revelado, o homem ameaçava matar as filhas caso alguém ficasse sabendo dos fatos.

Sabendo que estava sendo investigado pela Delegacia de Brasilândia, o homem fugiu para a casa da irmã, no assentamento Mutum. Os policiais então fizeram o monitoramento do local, efetuando a prisão do suspeito.

Ele responderá pelos crimes de estupro de vulnerável majorado, cujas penas somadas podem chegar a mais de 50 anos de prisão, caso seja condenado pela justiça.

