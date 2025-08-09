Menu
Polícia

Homem é preso ao agredir e fraturar a mandíbula da ficante em Três Lagoas

O autor que ficou rondando o hospital atrás da vítima, pode ser condenado por tentativa de feminicídio

09 agosto 2025 - 09h15Sarah Chaves
Foto: Divulgação/PCMSFoto: Divulgação/PCMS  

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas, prendeu em flagrante um homem de 48 anos suspeito de tentativa de feminicídio contra sua ficante, na tarde desta sexta-feira (8).

A vítima deu entrada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora com diversas lesões graves, incluindo uma fratura na mandíbula, resultado da agressão sofrida. A denúncia foi feita pela assistente social do hospital, que também informou que o agressor tentou visitá-la e estava rondando o local com seu veículo.

Após diligências, a equipe da DAM localizou o suspeito em sua residência e efetuou a prisão. Ele foi encaminhado à delegacia e responderá pelos atos violentos. A vítima permanece internada para cirurgia e acompanhamento médico.

Medidas protetivas urgentes foram solicitadas e o delegado responsável requereu a prisão preventiva do agressor.

Denúncias podem ser feitas de forma segura e sigilosa pelo telefone 180, 190 ou diretamente na Delegacia da Mulher de Três Lagoas.

