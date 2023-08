Homem é preso ao ameaçar matar a ex-mulher em Anastácio

Homem, de 42 anos, foi preso nesta terça-feira (1°), em Anastácio, pela prática de ameaça e vias de fato, contra a ex-esposa.

Conforme informações da polícia, a vítima sofre violência doméstica desde 2011, sendo que o suspeito reiteradamente a ameaçava dizendo que iria matá-la e não aceitava o fim do relacionamento.

Mesmo após o pedido de medidas protetivas, o homem não saiu da residência que o casal morava, afirmando que era de propriedade dele.

A vítima, por sofrer violência doméstica por mais de 10 anos, temia pela própria vida, com o ex-companheiro em liberdade. A polícia ressalta que com a prisão do suspeito, a mulher poderá retornar à residência.

Já na tarde de ontem, a Polícia Civil, por meio da SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Anastácio realizou a prisão preventiva em desfavor do investigado, que deve permanecer a disposição da Justiça.



