Homem é preso ao andar pelado por condomínio e fazer arruaça em Dourados

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso após andar nu pelo pátio de um condomínio e tentar invadir um apartamento. O caso aconteceu a manhã desta sexta-feira (2), na região do III Plano, em Dourados.

Conforme as informações do site Dourados News, a Polícia Militar foi acionada por volta das 10h40, pois um homem estava praticando atos obscenos, ao circular completamente sem roupas nas áreas comuns do residencial.

No endereço, algumas moradoras contaram que o homem havia forçado a porta de um dos apartamentos vizinhos, causando preocupação entre os moradores. Além disso, ele estava andando sem roupas pelo estacionamento do condomínio e tentando ainda invadir o condomínio vizinho fazendo arruaças.

Diante da situação, ele foi encontrado no próprio apartamento. Ele detalhou que chegou do trabalho durante a madrugada e não encontrou a companheira em casa, saindo a sua procura. Para justificar o fato de estar sem roupa, ele falou que havia ingerido bebida alcoólica, não prestando atenção que estava pelado.

O autor acabou sendo preso e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado como ato obsceno.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também