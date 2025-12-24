Menu
Menu Busca quarta, 24 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Homem é preso ao causar transtornos em mercado do Tiradentes

A confusão aconteceu na tarde de ontem, precisando da intervenção da PM

24 dezembro 2025 - 09h24Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um homem de 28 anos foi preso após causar transtornos em um supermercado no bairro Tiradentes, na tarde de terça-feira (23), em Campo Grande. Ele chegou a tentar fugir, mas não teve sucesso.

De acordo com o registro policial, a equipe da Polícia Militar estava realizando patrulhamento preventivo pela região quando foi acionada pelo segurança de um supermercado, localizado na Rua Barão de Ubá, esquina com a Travessa Oboé. O funcionário relatou que um indivíduo estava em estado de agitação desde o início da tarde, promovendo tumulto dentro do estabelecimento, motivo pelo qual foi convidado a se retirar do local.

Com base nas características repassadas, os agentes localizaram o suspeito nas proximidades e tentaram realizar a abordagem. No entanto, o homem desobedeceu às ordens policiais e passou a resistir ativamente, apresentando comportamento agressivo. Diante da resistência injustificada, foi necessário o uso de força física para contê-lo.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, mesmo após ser contido o homem continuou resistindo, chegando a tentar fugir ao deslocar as pernas para a parte frontal do corpo, o que exigiu nova intervenção policial com técnica de imobilização no solo.

O homem acabou sendo preso em flagrante e levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como ameaça, desobediência, desacato, perturbação do trabalho ou do sossego alheio.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O acidente aconteceu na manhã de hoje
Polícia
Acidente com ônibus na BR-163 deixa duas pessoas mortas e dezenas de feridos em Sonora
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Mulheres brigam em caixa de supermercado do Coophavila II
Sede do CNJ -
Polícia
Hacker invade sistema do CNJ e emite alvará de soltura ajudando presos a fugirem
O suspeito foi encontrado pela Polícia Militar
Polícia
Homem é preso após arrastar criança de 7 anos para matagal e estuprá-la em Caarapó
VÍDEO: Sargento do 3&ordm; BPM salva criança engasgada em Dourados
Polícia
VÍDEO: Sargento do 3º BPM salva criança engasgada em Dourados
Local onde o crime aconteceu
Polícia
Grávida de 5 meses é encontrada morta com fio enrolado no pescoço
O incêndio aconteceu na madrugada de segunda-feira
Polícia
Cozinha de lanchonete é destruída por incêndio em Costa Rica
Caso aconteceu em Bataguassu
Polícia
Homem é preso em Bataguassu por ameaçar ex-companheira e descumprir medidas protetivas
Foto: Divulgação/PCRS
Polícia
'Papai Noel' troca presentes por algemas ao prender foragido em Porto Alegre
Ilustrativa
Polícia
Mulheres brigam após cachorro fugir e atacar o animal da vizinha em Rio Brilhante

Mais Lidas

VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Polícia
VÍDEO: Motociclista morre ao bater em caminhonete, cair e ser atropelado por caminhão na Guaicurus
Imagem Ilustrativa
Polícia
Briga no 'Bar da Loira' termina com mulher esfaqueada em Campo Grande
Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Moradoras brigam por causa de cachorros em condomínio de Campo Grande