Homem é preso ao causar transtornos em mercado do Tiradentes

Um homem de 28 anos foi preso após causar transtornos em um supermercado no bairro Tiradentes, na tarde de terça-feira (23), em Campo Grande. Ele chegou a tentar fugir, mas não teve sucesso.

De acordo com o registro policial, a equipe da Polícia Militar estava realizando patrulhamento preventivo pela região quando foi acionada pelo segurança de um supermercado, localizado na Rua Barão de Ubá, esquina com a Travessa Oboé. O funcionário relatou que um indivíduo estava em estado de agitação desde o início da tarde, promovendo tumulto dentro do estabelecimento, motivo pelo qual foi convidado a se retirar do local.

Com base nas características repassadas, os agentes localizaram o suspeito nas proximidades e tentaram realizar a abordagem. No entanto, o homem desobedeceu às ordens policiais e passou a resistir ativamente, apresentando comportamento agressivo. Diante da resistência injustificada, foi necessário o uso de força física para contê-lo.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, mesmo após ser contido o homem continuou resistindo, chegando a tentar fugir ao deslocar as pernas para a parte frontal do corpo, o que exigiu nova intervenção policial com técnica de imobilização no solo.

O homem acabou sendo preso em flagrante e levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como ameaça, desobediência, desacato, perturbação do trabalho ou do sossego alheio.

