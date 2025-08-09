Homem é preso ao desacatar e xingar policiais militares em condomínio de Campo Grande

Homem, de 40 anos, foi preso por desacato durante uma confusão ocorrida em um condomínio localizado na Avenida Marques de Pombal, região do Jardim São Lourenço, em Campo Grande, na tarde de sexta-feira (8).

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o condomínio atender um caso de desordem. Ao chegar, a testemunha contou que é moradora e secretária do local, quando o homem chegou em visível estado de embriaguez, perturbando quem estava no residencial.

Quando a guarnição chegou, o suspeito passou a xingar os militares. Diante da agressividade do indivíduo, foi dada voz de prisão para o homem que seguiu agindo de forma ríspida, partindo para cima dos policiais, fazendo as autoridades usarem spray de pimenta para contê-lo.

Após a contenção, ele foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde ficou preso e o caso acabou sendo registrado.

