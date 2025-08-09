Menu
Menu Busca sábado, 09 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem é preso ao desacatar e xingar policiais militares em condomínio de Campo Grande

Em visível estado de embriaguez, ele estava causando uma confusão no residencial antes da chegada da PM

09 agosto 2025 - 17h51Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Homem, de 40 anos, foi preso por desacato durante uma confusão ocorrida em um condomínio localizado na Avenida Marques de Pombal, região do Jardim São Lourenço, em Campo Grande, na tarde de sexta-feira (8).

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para ir até o condomínio atender um caso de desordem. Ao chegar, a testemunha contou que é moradora e secretária do local, quando o homem chegou em visível estado de embriaguez, perturbando quem estava no residencial.

Quando a guarnição chegou, o suspeito passou a xingar os militares. Diante da agressividade do indivíduo, foi dada voz de prisão para o homem que seguiu agindo de forma ríspida, partindo para cima dos policiais, fazendo as autoridades usarem spray de pimenta para contê-lo.

Após a contenção, ele foi levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde ficou preso e o caso acabou sendo registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito de matar ex na fronteira pode estar escondido em Campo Grande
Polícia
Suspeito de matar ex na fronteira pode estar escondido em Campo Grande
A idosa foi encontrada sem vida dentro do imóvel
Polícia
Idosa morre queimada enquanto dormia em Inocência
Procurador de São Paulo é preso por estuprar a filha de oito meses
Polícia
Procurador de São Paulo é preso por estuprar a filha de oito meses
Após a batida, o veículo ficou atravessado na pista, próximo à ponte sobre o Rio Panduí
Polícia
Mecânico morre a bater moto em micro-ônibus na MS-156, em Amambai
O acidente aconteceu na noite de ontem
Polícia
Motorista é socorrido após capotar Jeep em Água Clara
Foto: PRF
Polícia
Falha em freio ocasiona colisão em cadeia e mata dois motoristas em rodovia
Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News
Polícia
Motorista de ônibus é preso com quase 215 kg de drogas na BR-463, em Dourados
Foto: Divulgação/Polícia Federal
Polícia
PF desmantela quadrilha que contrabandeava essências de narguilé do Paraguai para MS
Motorista sem CNH é preso após causar acidente que matou motociclista em Bataguassu
Polícia
Motorista sem CNH é preso após causar acidente que matou motociclista em Bataguassu
Foto: Reprodução/G1
Polícia
Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e 46 feridos na BR-163

Mais Lidas

Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Geral
JD1TV: Aluna é agredida a tesouradas por colega dentro de sala de aula
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande