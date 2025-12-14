Menu
Polícia

Homem é preso ao invadir UPA e exigir atendimento em Dourados

Apesar da situação, ele já teria passado pelo médico e recebido alta

14 dezembro 2025 - 11h48Brenda Assis
O caso aconteceu na UPA Dourados durante a tarde de ontemO caso aconteceu na UPA Dourados durante a tarde de ontem   (Reproduç]ao/Dourados News)
Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na manhã deste sábado (13) após causar confusão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Dourados.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Dourados News, as equipes da Guarda Municipal foram acionadas por volta das 8h, após o suspeito ficar enfurecido e tentar entrar nas áreas restritas da unidade de saúde.

Ao entrar na triagem, ele solicitou atendimento médico, mesmo já tendo passado pelo médico e recebido alta. No atendimento da guarnição, o homem foi orientado de que a conduta configurava perturbação do trabalho ou do sossego alheio e que poderia ser responsabilizado criminalmente caso insistisse. Após a advertência, ele deixou o local.

No entanto, cerca de uma hora depois ele retornou entrando novamente em uma ala restrita, solicitando a aplicação de uma injeção. Ele alegou que um médico, que não estava de plantão, teria prescrito o medicamento para dor, mas não apresentou nenhum comprovante médico. Em seguida, voltou à sala de triagem e passou a exigir a entrega de sua ficha de atendimento, alegando que nela constariam informações sobre a medicação.

Diante da insistência e da nova perturbação aos profissionais de saúde, o homem foi conduzido até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para registro da ocorrência.

