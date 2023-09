Homem é preso ao ser acusado de manter relações sexuais com menina de 12 anos

Homem, identificado apenas como Jeferson, de 24 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (11), em Dourados, após confessar ter mantido relações sexuais com uma menina, de apenas 12 anos.

Conforme as informações iniciais, a Polícia Militar foi acionada por uma mulher de 23 anos. Aos militares, ela contou que seu ex-marido teria tido relação sexual com a menor. Ela relatou ainda que ao questionar, a menina teria confirmado que tudo aconteceu no dia 1° de setembro.

Depois desta primeira vez, o homem chegou a tentar aliciar novamente a menina para manter uma nova relação sexual com ela, noticiou o Dourados News.

Com a denúncia em mãos, as equipes da Polícia Militar deram início as diligências, tendo sucesso para localizar a capturar o autor. Ao ser preso, o homem confessou o crime.

Ele foi encaminhado à DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) em Dourados, onde o caso foi registrado.

