Homem é preso ao ser encontrado apenas de cueca em carro estacionado no meio da rua

Um homem, de 34 anos, foi preso após ser flagrado dirigindo embriagado durante a madrugada desta segunda-feira (14), em Nova Andradina. Ao ser encontrado, ele estava apenas de cueca dentro do carro.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de embriaguez ao volante, onde o condutor teria parado o veículo no meio do cruzamento da rua Arthur da Costa e Silva com a rua Da Saudade.

No local, os policiais encontraram uma Volkswagen Parati, que estava em funcionamento e o condutor sentado de cueca segurando o volante, com movimentos lentos.

Durante entrevista, ele confessou que fez uso de bebida alcoólica com amigos. No interior do veículo foi localizado uma caixa térmica com gelo e três latinhas de cerveja. No atendimento da ocorrência, o condutor se recusou a realizar o teste do etilômetro e não apresentou nenhum condutor para a entrega do veículo, pois não constava nenhuma restrição, permanecendo estacionando ao lado da Delegacia de Polícia Civil.

Diante da recusa de assoprar o bafômetro, foi confeccionado o TCACP (Termo de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora) e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Nova Andradina, onde o caso foi registrado.

