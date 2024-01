Homem é preso ao ser flagrado armazenando conteúdo de pornografia infantil em MS

Um homem, de 28 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso por armazenar conteúdo de pornografia infantil, durante a sexta-feira (19), em Costa Rica. A prisão aconteceu pela operação “Ops”, que tinha como objetivo de cumprir um mandado de busca e apreensão, expedido pela segunda vara da comarca da cidade, após representação formulada pela Autoridade Policial.

Durante a diligência, os policiais Civil se deslocaram até o endereço indicado no mandado, encontrando o investigado. Na casa foram localizados dispositivos informáticos, incluindo notebooks, aparelhos celulares e pen drives.

Em verificação preliminar nos pen drives, constatou-se que um deles continha uma pasta denominada “ops”. Ao abrir esta pasta, foram identificados arquivos com conteúdo de pornografia infantil. Diante da situação de flagrante, foi dada voz de prisão ao homem, pelo crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente, que foi inserido recentemente pela Lei 14.811/2024 no rol dos crimes também considerados hediondos.

