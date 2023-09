Homem é preso ao ser flagrado caçando no Pantanal

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em multado em mais de R$ 25 mil, ao ser flagrado com carne de caça, na tarde de quarta-feira (13), em Rio Negro.

Conforme as informações policiais, as equipes da PMA (Polícia Militar Ambiental) receberam algumas denuncias anônimas indicando que o autor havia chegado no dia anterior ao povoado, como Coloninha São Luiz uma caminhonete preta com um freezer em sua carroceria. Este mesmo homem estaria sentido Pantanal, pela MS-228, para caçar animais silvestres. Diante das informações, equipe se deslocou para averiguar a denúncia e ao chegar, de imediato, avistou veículo e o proprietário.

Quando questionado, o autor contou que foi a região para caçar e havia abatido um porco e alguns jacarés para consumo próprio. Perguntado sobre como teria ceifado a vida dos animais, ele apresentou as duas armas de fogo utilizadas, sendo um rifle calibre .22 e uma pistola calibre .22.

Ainda, foi localizada pela PMA uma caixa térmica com um porco monteiro e cinco caudas de jacarés carneados.

Ele acabou sendo preso em flagrante pelo crime ambiental. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro. Além de responder pelo crime, o autor terá que pagar uma multa de R$25.500,00.

