Homem é preso ao ser flagrado com revólver de uso restrito na cintura

Um homem de 30 anos foi preso com um revólver calibre ponto 357 com sete munições intactas, na zona rural de Sete Quedas. A prisão foi feita pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) na quinta-feira (17).

Os policiais faziam bloqueio próximo à Lina Internacional, na região de fronteira com o Paraguai, quando abordaram o suspeito que seguia em um Volkswagen Gol. Durante busca pessoal foi encontrado, na cintura do autor, a arma de fogo de uso restrito e as munições.

Questiona o homem afirmou que não tinha documentos para o porte e nem transporte do revólver. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Sete Quedas.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

