Homem é preso ao ser flagrado 'descabelando o palhaço' no meio da rua em Dourados

Um homem, de 35 anos, foi preso depois de ser flagrado se masturbando no meio da rua no Bairro Jardim Guacurus, em Dourados. O caso aconteceu durante a tarde de quinta-feira (3).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de ato obsceno. Ao chegar no endereço indicado, encontraram duas testemunhas, que contaram estar sentados no portão de um imóvel quando viram o autor passando na rua.

Em determinado momento, o homem parou na esquina, tirou o pênis para fora da calça e começou a se masturbar. As testemunhas chegaram a chamar a atenção do indivíduo, mas ele não se importou e continuou com o ato.

Diante das informações, os militares realizaram rondas na região até encontrar o suspeito. Ele acabou sendo preso e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde o caso foi registrado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também