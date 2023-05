Homem é preso ao ser flagrado descarregando drogas de veículo em MS

O descarregamento de uma carga de drogas deu errado e um homem, de 37 anos, foi preso durante a manhã desta quinta-feira (25), em Corumbá.

Conforme as informações policiais, uma denúncia anônima levou as equipes da 1ª Delegacia do município até o local onde a carga estava sendo deixada em uma residência no bairro Guatós. O local foi monitorado e, durante a madrugada, notou que um indivíduo chegava à residência com um veículo boliviano.

O suspeito descarregou três pneus de caminhão e mais diversas caixas com o que aparentavam ser entorpecentes.

As equipes entraram na residência e encontrou grande quantidade de drogas acondicionadas em uma caixa d’água azul vazia e nos três pneus mencionados, tendo sido apreendido 50 kg de pasta base, 13 kg de skunk e 164 kg de maconha, totalizando 227 kg.

Após a prisão, o autor foi encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça.

