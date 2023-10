Homem é preso ao ser flagrado estuprando moradora de rua em Campo Grande

Polícia Mulher escapa da morte ao correr para casa do vizinho enquanto era ameaçada pelo marido

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e levado para a Casa da Mulher Brasileira para que fossem adotadas as medidas cabíveis.

Os fatos foram gravados por uma câmera de segurança próximo ao local do crime, e nas imagens é possível ver nitidamente, a vítima dormindo ao lado de seu companheiro, quando o autor do crime chega, abaixa o short da mulher e comete o ato. Na gravação, ela está visivelmente desacordada e não apresenta nenhuma reação.

Em depoimento, a vítima disse que estava desacordada, e que só se lembra de ter deitado com o seu marido na calçada. Ainda conforme o boletim de ocorrência, a vítima apresentava desorientação, sonolência e toma medicação controlada para AVC e depressão.

Neste sábado (14), equipes da Guarda Civil Metropolitana foram acionadas para atenderem uma ocorrência de estupro de vulnerável no centro de Campo Grande. Na ocasião, ao chegarem ao local, a equipe constatou que um indivíduo havia estuprado uma mulher em situação de rua e que estava inconsciente.

