Homem é preso ao tentar esconder droga em mata fechada de Fátima do Sul

Homem, de 55 anos, foi preso em flagrante na segunda-feira (7), ao ser flagrado transportando drogas em Fátima do Sul. A ação foi da polícia civil, por intermédio da equipe de Investigadores do Setor de Investigações Gerais (S.I.G.) da Primeira Delegacia de Polícia de Fátima do Sul.

Conforme as informações policiais, tudo ocorreu após uma denúncia anônima, que levou os policiais até as margens do Rio Dourados, onde o suspeito foi surpreendido com uma sacola contendo 4 tabletes de maconha.

Pouco depois, uma pessoa chegou ao local admitindo ter ido comprar uma porção de droga do acusado. Em uma área de mata próxima ao local da prisão, foram descobertos mais 8 tabletes de maconha, totalizando 7,352 kg distribuídos em 12 tabletes apreendidos.

Diante das evidências, o homem foi detido em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

