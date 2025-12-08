Homem é preso ao tentar furtar salsicha e carne em mercado de Paranaiba

Homem que não teve o nome divulgado foi preso ao tentar furtar um supermercado localizado na Rua Theodoro Mendes, em Paranaíba, durante a manhã de domingo (7).
Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para ir até o estabelecimento. Ao chegar, os proprietários detalharam para as autoridades que o suspeito estava com uma peça de 2,138 kg de coxão duro e 0,156 kg de salsicha da marca Perdigão.
Além disso, foram encontradas em sua posse uma bermuda e um celular preto, que o suspeito afirmou serem de sua propriedade.
O indivíduo assumiu a tentativa de furto e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, onde os fatos foram registrados.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
Casal sofre acidente voltando para casa após comprar caminhonete
Polícia
Adolescente de 16 anos é socorrido em estado grave após ser esfaqueado em aldeia
Polícia
Jovem morto a tiros em São Gabriel tinha 21 anos e passagens por furto e roubo
Polícia
Mulher é presa após surtar e invadir a casa do vizinho no Nova Lima
Polícia
Motociclista fica em estado grave após acidente com caminhonete em Dourados
Polícia
Caminhonete de luxo furtada em SC é recuperada em MS após perseguição e acidente
Polícia
Jovem é morto a tiros em São Gabriel do Oeste
Polícia
Agressão contra mãe não passa impune e rapaz é preso em Iguatemi
Polícia
Mulher tentou separação do marido antes de ser morta em Campo Grande
Polícia