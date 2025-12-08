Menu
Homem é preso ao tentar furtar salsicha e carne em mercado de Paranaiba

Ele teria sido pego pelos funcionários do estabelecimento e preso quando a Polícia Militar foi acionada

08 dezembro 2025 - 18h24Brenda Assis
Homem que não teve o nome divulgado foi preso ao tentar furtar um supermercado localizado na Rua Theodoro Mendes, em Paranaíba, durante a manhã de domingo (7).

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para ir até o estabelecimento. Ao chegar, os proprietários detalharam para as autoridades que o suspeito estava com uma peça de 2,138 kg de coxão duro e 0,156 kg de salsicha da marca Perdigão.

Além disso, foram encontradas em sua posse uma bermuda e um celular preto, que o suspeito afirmou serem de sua propriedade.

O indivíduo assumiu a tentativa de furto e recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, onde os fatos foram registrados.

